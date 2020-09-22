Не позорно проигравшей Украине диктовать условия по «Минску» – Пушилин

22.09.2020, Донецк, Сергей Вредников

Украина с определённого момента начала позволять себе рассуждать о переписывании Минских соглашений и разбрасываться заявлениями о том, что это ни к чему не обязывающий документ, как будто Киев – победившая сторона конфликта.

Об этом в ходе прямой линии заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы на определённых этапах и так всё понимали и особых иллюзий не испытывали (относительно Минских соглашений – ред.), но, тем не менее, это та международная площадка, которая важна для республики, которую мы стараемся использовать по максимуму, но, в первую очередь, для того, чтобы наша позиция была услышана и зафиксирована, что мы хотим закончить конфликт мирным путём с помощью политического урегулирования.

Конечно же, Украине невыгодно это. Украина подписывала «Минск» как проигравшая сторона, но почему-то с определенного момента Киев стал считать себя выигравшей стороной и пытается вести себя в переговорном процессе ровно таким образом. Украина позволяет себе рассуждать о переписывании Минских соглашений, об изменениях условий, о формулировках, что это ни к чему не обязывающий документ: «А, вот, у нас есть целые законы Украины». Увы, нет.

Они подписывались в сентябре, и потом комплекс мер по выполнению – в феврале, именно тогда, когда Украина проигрывала, когда были котлы. Для нас всё очевидно. Для нас это тоже непростые документы, тем не менее, мы пошли на компромисс. Многие моменты неудобоваримые ни для одной, ни для другой стороны, но это мирные шаги, которые позволят закончить конфликт», – заявил глава ДНР.

Он подчеркнул, что не имеет значения, самостоятельно или под чью-то диктовку Украина по сей день идёт путём саботажа и деструктивных действий.

«Тем не менее, Украина не выходит из Минских соглашений. И очень болезненно реагирует на прямой вопрос, будете ли вы выполнять эти соглашения. Если нет, так и скажите, мы готовы к любому развитию событий.

Конечно, мы за решение конфликта, за цивилизованный подход в этом плане. Но, послушайте, не может проигравшая сторона, подписавшая в тот момент, когда проигрывала, диктовать какие-то новые условия», – добавил Денис Пушилин.