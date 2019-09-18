«В этом тайме победила Россия» – меджлисовский пропагандист

18.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Россия одержала локальную победу на международных площадках, а также ей якобы удалось купить европейских лидеров.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам беглого российского либерала, события, происходящие в последнее время в ПАСЕ и ОБСЕ, свидетельствуют о том, что дела у России складываются хорошо.

«Да, на данный момент Россия победила. Мне это не кажется, я так думаю. Потому что локальную победу в этом тайме Россия одержала. Но дело в том, что это не конец матча. А то, что творится в ОБСЕ, в ПАСЕ – да, это победа России, которая разбрасывается деньгами, точнее, их правильно использует, заливает все проблемы и все недоверие деньгами. Купили Макрона, купили Германию, к сожалению», – заявил Муждабаев.

Ранее в МИД Украины сообщили, что делегация страны может покинуть совещание ОБСЕ по обзору выполнения обязательств государств-участников в человеческом измерении.

Это произошло после того, как на площадке организации выступила крымская журналистка Мария Волковская, заявившая о свободном выборе жителей полуострова и их желании воссоединиться с Россией.