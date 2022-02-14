В Германии активно лоббируют поставки летального оружия на Украину

14.02.2022  21:12 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

В немецкой экспертной среде, близкой к ВПК, началась дискуссия о возможности поставок летального оружия на Украину.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил российский политолог Александр Давыдов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В немецкой экспертной среде, близкой к ВПК, началась дискуссия о возможности поставок летального оружия...

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«Как мы знаем, Германия не поставляет летальное оружие Украине. В Германии появляется интересная тенденция в экспертных кругах, близких к немецкому ВПК – идея о том, что аргумент о продолжении отношений с Россией на основе исторической памяти и только исключительно к России – неправильный, потому что Украина тоже была жертвой зверств нацизма.

Поэтому идея, что бы по-разному относиться к украинцам и русским из-за исторической памяти и разделять это. Таким образом, они аргументируют необходимость поставок оружия на Украину. Пока это мнение витает в экспертном сообществе, и в правительстве не было таких заявлений, но если эта тенденция будет и дальше продолжаться, то возникают достаточно большие опасения», – сказал Давыдов.

Напомним, ранее в Берлине заявили, что энергетическую безопасность Европы можно обеспечить лишь в сотрудничестве с Россией.

Кроме того, ранее в Киеве отметили, что Германия не поставляет оружие на Украину, потому что не хочет, чтобы оно было разворовано и перепродано.

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