Альфред Кох обрушился на Украину: «Вас предал Байден, а не Германия!»

Новости Украины

Германия не поставляет оружие на Украину, потому что не хочет, чтобы оно было разворовано и перепродано.

Об этом в эфире ток-шоу «Гордон» заявил бывший вице-премьер-министр России, либерал Альфред Кох, эмигрировавший в ФРГ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«14-й год, «зеленые человечки» появились в Крыму – люди без опознавательных знаков, вооруженные до зубов и так далее. Кто посоветовал украинским властям не предпринимать никаких мер и ни в коем случае не арестовывать этих людей, не пытаться их выдавить как-то из Украины и не стрелять в них? Кто это сделал? Турчинов, давайте будем откровенно говорить. Я читал несколько его высказываний, интервью и ссылки из разговора с ним. Он прямо сказал, что это был Байден, который был вице-президентом Соединенных Штатов, который сказал, что он все разрулит, только ни в коем случае не надо никаких провокаций, не надо никаких силовых акций, не надо, чтобы пролилась кровь – все будет урегулировано. Урегулировал? Нет. Но украинцы и американцы – молодцы, хорошие и так далее, и так далее», – сказал бывший вице-премьер.

«А когда ваша армия оказалась в окружении и должна была быть уничтожена путинскими войсками, кого вы позвали помогать, кто прибежал в Минск? Кто организовал это перемирие, эту паузу? Фрау Меркель приехала. Если бы она туда не приехала, никакой Путин бы туда не приехал, не встречался бы с вашим президентом. Это она обеспечила эту передышку, которой сегодня вы пользуетесь, чтобы отстроить новую армию для Украины, и никто другой. Где был Байден, почему он не прилетел, который обещал вам все разрулить? Нет, приехала женщина, которая две ночи не спала и сидела, писала эти чертовы Минские соглашения, теперь, которые вы говорите, что их выполнять не будете. Окей, не выполняйте! Но хотя бы признайте, что они вам дали передышку, которой у вас бы не было без них. И теперь Германия у вас плохая, теперь Германия у вас предатель, Германия не хочет продавать вам оружие! Окей, давайте посмотрим, где ваше оружие! В 91-м году у вас было шесть тысяч танков. Сегодня их две. Куда делись четыре тысячи? Вы их продали, разобрали на металлолом, вы их раздали, они неизвестно куда пропали. У вас было семь тысяч артиллерийских систем, а осталось две. Куда делось все это? Рассказать вам, что с вашими самолетами случилось? Боевыми самолетами. Су-35, МиГ-29, которые вам достались от Советской Армии – где они? Их в три раза меньше, чем было в 91-м году. Это ваше оружие, которое вам досталось, и вы его продали, раздали, украли и так далее. Мы не хотим, чтобы с нашим оружием случилось то же самое. Где ваши гарантии, что этого не случится, потому что вы знаете – часть оружия будет украдена, часть оружия пропадет неизвестно куда. Вы сами про себя это знаете», – заявил Кох.