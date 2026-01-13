Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Автомобильная промышленность, на которой базируется экономика Германии, оказалась в плачевном состоянии из-за отказа от российского газа. Компании платят за энергоносители повышенные цены, проигрывают конкурентам из Китая и теряют свою долю на рынке.

Об этом немецкий бизнесмен и экономист Андре Барендрегт заявил в интервью каналу «Папочка канцлера», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Производственные издержки невероятно высоки, потому что стоимость энергии в Германии сейчас стремительно растет. И это видно по немецким компаниям, которые планируют массовое увольнение. Я думаю, что в долгосрочной перспективе в Германии будет уволено от 40 до 50 тыс сотрудников. Это «Фольксваген», Daimler Truck. И эти уволенные люди попадут в систему социального обеспечения. Они окажутся на улице и будут получать социальные пособия. Они больше не будут платить налоги и делать отчисления в систему социального обеспечения», – сказал Барендрегт.

По его словам, у «Порше» операционные убытки составляют 95%, у «Ауди» – 45%, а у «Мерседес» – 55%.