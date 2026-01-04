В Германии начинают звучать призывы ввести на Украину не только войска, но и флот

Михаил Рябов.  
04.01.2026 15:24
  (Мск) , Киев
Просмотров: 830
 
Германия, Дзен, НАТО, Россия, Украина


В Германии начинают звучать призывы к участию в операции по вводу оккупационного контингента стран НАТО на Украину, сообщает Spiegel.

Так, в частности, считает Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, председатель Комитета по обороне Европарламента.


«Как сухопутные войска, так и противовоздушная оборона; в том числе, при необходимости, военно-морской флот, при условии, что Турция разрешит выход в Черное море», – сказала она, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ястребиный настрой демонстрирует и депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер – по его словам, война на Украине будет остановлена «только более активным европейским участием или вообще не будет остановлена».

Он призвал давить на Москву «путем более интенсивного контроля над российским теневым флотом, а также путем остановки и отражения кораблей, нарушающих экологические нормы, обеспечения противовоздушной обороны над Западной Украиной, обучения и доставки Украине высокоточного оружия дальнего действия».

