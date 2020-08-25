В Германии просят Лукашенко извиниться перед Москвой

25.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко все еще должен извиниться перед Россией за ситуацию с задержанными, а потом освобожденными россиянами, которых называли наемниками, а также объясниться, что это была за история.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил живущий в Германии политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, если задержание группы из 32 россиян было ошибкой, то белорусская власть должна прямо об этом заявить.

«Если бы дальше шло какое-то следствие, то это было бы более понятно. Слава богу, что парней отпустили, но поскольку их отпустили и это произошло, а вначале арестовали по украинской какой-то наводке, а потом, после того, что все изменилось, взяли подсунули новые какие-то. Арестовали 33 парня, которые попали непонятно куда, непонятно зачем.

То ли «Вагнер», то ли «Мар» какой-то, то ли еще кто-то, потом, насколько мы знаем, ряд парней были избиты, может быть, к ним применялись какие-то пытки. Это какое-то черное пятно, которое можно убрать. Извинение еще никого никогда не унижало, ошибки могут быть самые разнообразные, в том числе и страшные. Я считаю, что если это была ошибка, а мы исходим из того, что это была ошибка, то все-таки, хотелось бы, конечно, услышать какое-то извинение или какое-то правдоподобное объяснение тому, что произошло», – заявил Сосновский.

Ранее 32 россиянина, неправомерно задержанные белорусскими силовиками в конце июля, вернулись в Россию.

Напомним, 32 сотрудника частного охранного предприятия, опоздавшие на самолет, были задержаны в санатории под Минском. Всех их белорусские власти назвали членами частной военной компании «Вагнер» и обвинили в намерении дестабилизировать обстановку. Позже выяснилось, что все это было спланированной провокацией СБУ.