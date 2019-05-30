В Германии заговорили об отмене решения о признании Косово

30.05.2019, Москва, Олег Кравцов

В Германии обеспокоены превращением Косово в рассадник терроризма и намерены поднять вопрос о пересмотре статуса края.

Об этом «Известиям» заявил член партии «Альтернатива для Германии» («АдГ»), депутат городской палаты Берлина Гуннар Линдеманн, по словам которого, в Косово сегодня наблюдается расцвет международной преступности.

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«Кроме того сейчас на территории под контролем косоваров вовсю орудуют региональные террористические организации. Я считаю, что Германии с учетом сложившейся обстановки стоит пересмотреть свое решение о признании Косово отдельным государством. Если, конечно, федеральное правительство заинтересовано в сохранении стабильности в Европе. Поэтому мы, партия «Альтернатива для Германии», будем требовать провести дискуссию в бундестаге, с тем чтобы пересмотреть статус региона», — заявил политик.

«Территория республики становится плацдармом для радикальных исламистов, возвращающихся в Европу из Сирии и Ирака, по мере того как ИГИЛ теряет позиции, — добавил Линдеманн. – Если исходить из процентного соотношения к населению Республики Косово, то по сравнению со всеми странами Европы там находится сейчас больше всего боевиков ИГИЛ».

Эти слова подтверждает и спецдоклад ООН о состоянии террористической активности в мире за 2017 год. Согласно документу, Косово поставило больше всего боевиков на Ближний Восток по сравнению с остальными европейскими странами на душу населения. При этом 22% косовских албанцев так или иначе оправдывают действия террористов-смертников.

В свою очередь директор Фонда прогрессивной политики, основатель проекта Балканист.ру называет Косово «наименее прозрачной территорией Европы».

«Там до сих пор торгуют органами людей — есть клиники по изъятию почек и их дальнейшей транспортировке в заинтересованные места», – говорит эксперт.

Также он напомнил, что недавно канцлер ФРГ Ангела Меркель просила косовского президента Хашима Тачи отменить стопроцентные пошлины на сербские товары.

«Он этого не сделал. Это показывает, что Косово из друга, из своего, требующего защиты образования, превращается в противника. Во франкшентейна, которого европейцы сами себе сделали», – резюмирует Бондаренко.

Как сообщал ПолитНавигатор, в Косово вооруженные подразделения албанцев начали атаку на сербские анклавы края.

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