В Германии заподозрили Зеленского в «продаже интима»

10.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский в своём обращении, посвящённом отменённому телемосту Украины и РФ показал свою полную безграмотность и выставил себя и страну на смех.

К такому мнению пришли эксперты в эфире телеканала «ТВ Центр», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Его предложение «давайте все в Минске встретимся» вам не кажется, что это сюжет, который не вошёл в фильм, про президента Голобородько? Он, может быть, сейчас рассказывает сценарий, когда он говорит о встрече в Минске, и тут прилетает Трамп, Мей не идёт в отставку (такое предложение вкусное!), Путин приезжает, Папа Римский приезжает и решают все вопросы», – иронично отметил депутат Верховной рады прошлых созывов Владимир Олейник.

«Реально он не стал президентом и, похоже, не будет этим президентом Украины никогда. Почему: дело в том, что он не понимает, что такое Минские соглашения, потому что его заявления противоречат друг другу по содержанию. Или, например, последнее время он сказал: «А мы их не подписывали». Он что, не понимает, что есть преемственность власти, обязательства? Это же не частная лавочка!

Он не понимает, что такое формат, там, минский, что такое Будапештский формат, он реально сейчас действует в формате «95 квартала» и КВН. И он рассматривает, например, встречу в Минске, о которой товарищ Трамп ещё не знает, как конкурс капитанов», – добавил экс-депутат.

В то же время главный редактор немецкого журнала «World Economy» Александр Сосновский, также отметив комичность ситуации, всё же допустил, что это могло быть попыткой избежать и диалога с Россией, и ответственности за его срыв.

«Есть два варианта: первый – были какие-то очень тайные переговоры у Зеленского с Меркель, с Макроном, с Мей, с Трампом, может быть, ещё с китайскими, индийскими представителями, и он просто взял, выступил и рассказал. Тогда у немцев это называется «продажа интима», то есть он продал нечто такое, что было совсем уж интимное, и всё, после этого уже никакого интима с ним не будет.

И второе, что просто выступает человек абсолютно неграмотный и неопытный в политической жизни, и он говорит какие-то вещи, которые вообще не принято говорить – представить себе, что немцу, я не говорю про Меркель, скажут, что давайте завтра встретимся, а до этого не обговорили так называемый термин (в немецком языке слово термин означает время встречи) – это просто невозможно! Поэтому выступление Зеленского было направлено на то, чтобы его [предложение] не приняла Россия и потом обвинить Россию в том, что она не хочет диалога. Хотя на самом деле всё было в точности в обратном направлении», – заявил Сосновский.