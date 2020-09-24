В годовщину смерти первого президента Крыма у его дочери нет денег на памятник отцу

24.09.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Родственники первого президента Крыма Юрия Мешкова собирают деньги на установку памятника на его могиле. 29 сентября исполняется год со дня его смерти, но для того, чтобы изготовить и установить монумент, необходимо собрать порядка 300 тысяч рублей.

Об этом в своем блоге сообщила дочь Юрия Мешкова, Марианна, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«29 сентября год со дня смерти. Надо ставить памятник. Я начала заниматься этим вопросом ещё летом. Нашлись люди, которые пообещали помочь. Они здесь, в «Фейсбуке». Но через пару дней после обещаний помощников у меня не осталось. Проект составлен. Цена вопроса 275-300 тысяч. Само собой, таких денег у меня нет. Памятник один, на папину и мамину могилу. Не знаю, что делать и у кого просить помощи. Земля ушла из – под ног, когда настало время вносить аванс, а помощники испарились. И что мне теперь делать», – переживает Мешкова.

В комментариях под сообщением дочери экс-президента пользователи удивились высокой цене памятника, но общественник Александр Талипов подчеркнул роль Мешкова в жизни республики.

«Это первый и последний президент Крыма! У него должен быть достойный мемориал, а не памятник! К нему ещё экскурсии водить будут! Посмотрите на кладбищах на памятники жуликов, воров и чиновников», – написал Талипов.

Напомним, в начале сентября прошлого года 73-летнего Мешкова разбил инсульт во время отдыха в турецкой Алании. Политику была сделана операция, после чего Мешкова доставили в Москву. Скончался он 29 сентября, так и не оправившись после происшедшего.

«ПолитНавигатор» также сообщал, что несмотря на статус бывшего президента Крыма, на его похоронах присутствовали лишь ближайшие родственники и друзья – никто из представителей власти республики не посетил церемонию прощания.