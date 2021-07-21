21.07.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Украина
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В Госдуме инициируют льготное предоставление сельхозтехники фермерам ЛДНР

Новости УкраиныГосударственная Дума РФ должна предпринять технико-финансовое решение для поддержки крестьян ЛДНР, предоставив им те...

Государственная Дума РФ должна предпринять технико-финансовое решение для поддержки крестьян ЛДНР, предоставив им те же льготы, что имеют их коллеги в России.

Об этом в эфире телеканала «Оплот ТВ» заявил депутат Государственной Думы Российской Федерации, член комитета по аграрным вопросам Игорь Станкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос о предоставлении ЛДНР сельскохозяйственной техники нужно выносить и формировать. На площадке Государственной Думы устраивать правильное и хорошее техническо-финансовое решение.

В России сегодня существует несколько способов поддержки селян: постановление, по которому можно купить технику по меньшей цене, а производителю компенсируют эти средства», – сказал Станкевич.

Также он подчеркнул, что поддержка крестьян, являющихся гражданами РФ в ЛДНР, нужно рассматривать в законодательном порядке.



«Сейчас готовится новый механизм, по которому селяне заплатят 20 процентов, и десять лет будут беспроцентно рассчитываться за технику. Проценты государство возьмёт на себя. Я вам анонсирую то, чего ещё не состоялось – уверен, что касательно республик это можно рассмотреть, в первую очередь, в законодательном порядке.

Опять же, если гражданин РФ здесь проживает, вы же обычные граждане, не с точки зрения, что это не Российская Федерация, а что вы такие же граждане, решение можно найти», – заключил Станкевич.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что в следующем созыве Государственной думы РФ будут люди, которые станут продвигать признание ЛДНР и активное решение украинской проблемы.

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