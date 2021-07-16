Сплошь ополченцы – на Украине в ужасе от будущего состава Госдумы

16.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В следующем созыве Государственной думы РФ будут люди, которые станут продвигать признание ЛДНР и активное решение украинской проблемы.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил представитель Уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно понимать, что в следующем созыве Государственной думы Российской Федерации будут такие люди, как Александр Бородай, Захар Прилепин, Александр Казаков, Николай Стариков – люди, которые являются практиками введения инструментов Русской весны в Донбассе. Эти деятели будут жёстко лоббировать темы Донбасса, направленные на признание этих территорий, на продолжение агрессии против Украины с точки зрения гибридной войны, через паспортизацию», – сказал он.

Также украинский эксперт предлагает Киеву пугать Запад «российской угрозой» и настроить против Москвы весь мир.

«Мы уже сейчас должны осуществить законодательные инициативы, изменения, чтобы противодействовать паспортизации Российской Федерацией. И на международной арене мы должны донести это положение вещей. Потому что сегодня Украина и Белоруссия, а завтра – всё может повториться в странах Балтии и в других местах, везде, где у Российской Федерации есть свои интересы. А международное сообщество к этому не готово», – заключил Лисянский.

Напомним, ранее в Донецке заявили, что получившие российское гражданство жители ЛДНР будут иметь возможность проголосовать на выборах в Госдуму как в избирательных пунктах в Ростовской области, так и методом дистанционного электронного голосования.

Кроме того, в Москве отметили, что если Россия активно не вмешается в ситуацию и не решит конфликт военным путём, Донбасс так или иначе будет интегрирован на Украину.