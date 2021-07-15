15.07.2021, Донецк, Алексей Топоров
 
Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Соотечественники, Сопротивление, Украина
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Александр Бородай: «Ждать воссоединения Донбасса с Россией осталось недолго»

Новости УкраиныПринявший участие в проходящем в Донецке форуме «Россия-Донбасс: Единство приоритетов» глава Союза добровольцев Донбасса...

Принявший участие в проходящем в Донецке форуме «Россия-Донбасс: Единство приоритетов» глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай считает, что процессы интеграции ЛДНР в Россию заметно усилились.

Об этом экс-глава Совмина ДНР рассказал корреспонденту «ПолитНавигатора».

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«Интеграция Донбасса стала еще глубже, – сказал Бородай. – Она началась не вчера, простите, она началась с 2014 года. И идет нарастающими темпами,  сейчас темпы резко ускорились.

Понятно, что любой наблюдатель будет связывать это с выборами в России, но это не совсем так, потому что резко усилилась интеграция, объективно говоря, с 2018 года – с указа президента о паспортизации жителей Донбасса. Именно тогда Донбасс начал становиться русским в очень личностном отношении».

Впрочем, по словам Бородая, интеграция началась и до этого – экономическая, политическая… работал комитет «Россия-Донбасс», но президентский указ о выдаче жителям ЛДНР российских паспортов стал очень мощным толчком для процесса, «продолжение которого мы видим».

«И ситуация с выборами по большому счету здесь ни при чем. История с получением СНИЛС-а, которая сейчас идет. Ну, конечно, к СНИЛС не мешало бы добавить и прописку. Это очень важный момент».

При этом глава СДД добавил, что ждать воссоединения ЛДНР с Россией осталось недолго.

«Я постараюсь говорить не пафосными словами, как человек, профессионально занимающийся вопросами философии и истории. Ждать осталось недолго, это исторический процесс, который не может быть повернут вспять», – добавил Бородай.



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