В Госдуме новый газовый контракт считают «подарком к Новому году»

24.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Новый контракт о транзите российского газа через Украину является крайне выгодным для всех сторон и будет иметь далеко идущие политические последствия.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил председатель Комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень знаковое и значимое событие – это достижение договорённости по украинскому транзиту. Это очень хорошее решение, это просто подарок к Новому году для всех – и для нашей страны, и для Украины, и для Европы. Иначе прежде всего пострадала бы, прежде всего, Украина, мы и Европа. Выиграли бы только американцы, это было бы неправильно.

Причём мы договорились на очень взаимовыгодных условиях.

И у этого решения будут большие, далёкие политические последствия. И в отношениях с Европой, и в отношениях с Украиной мы хотим нормализации отношений и экономических, и политических, и просто человеческих. Я думаю, этот договор даст такую возможность», – сказал Завальный.

Напомним, ранее политический обозреватель Иван Капсамун заявлял, что от заключенного недавно договора о транзите газа большую выгоду получила Россия, а не Украина.