В Госдуме рассказали, когда Украине придет конец

16.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Конец Украине как антироссийскому проекту положит массовая выдача паспортов России гражданам «незалежной», которая должна охватить максимальный процент жителей бывшей советской республики.

Об этом в своем Telegram-канале заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Остановить американизацию Украины мы можем только одним способом: выдавать-выдавать-выдавать русские паспорта. Не только на Донбассе, а вообще всем желающим на Украине.

В итоге мы придем к тому, что там не останется граждан Украины. Достал паспорт – русский, польский, венгерский, а с украинскими паспортами и нет уже. Вот это будет достойный конец Украины», – отметил парламентарий.

Напомним, ранее Жириновский заявлял, что Владимир Зеленский – последний президент «независимой» Украины, которая уже в ближайшие годы прекратит свое существование, чему также способствуют спешно принимаемые президентским монобольшинством в новой Раде законы, не учитывающие мнение жителей страны.