В Госдуме рассказали, когда Украине придет конец
Конец Украине как антироссийскому проекту положит массовая выдача паспортов России гражданам «незалежной», которая должна охватить максимальный процент жителей бывшей советской республики.
Об этом в своем Telegram-канале заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Остановить американизацию Украины мы можем только одним способом: выдавать-выдавать-выдавать русские паспорта. Не только на Донбассе, а вообще всем желающим на Украине.
В итоге мы придем к тому, что там не останется граждан Украины. Достал паспорт – русский, польский, венгерский, а с украинскими паспортами и нет уже. Вот это будет достойный конец Украины», – отметил парламентарий.
Напомним, ранее Жириновский заявлял, что Владимир Зеленский – последний президент «независимой» Украины, которая уже в ближайшие годы прекратит свое существование, чему также способствуют спешно принимаемые президентским монобольшинством в новой Раде законы, не учитывающие мнение жителей страны.
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