В Израиле разочарованы визитом Порошенко

22.01.2019

Израильская общественность и политики весьма разочарованы тем, что визит президента Украины Петра Порошенко в Иерусалим совпал с чествованием на Украине лиц, причастных к уничтожению евреев.

Об этом сообщает израильский русскоязычный канал ILand, на сайте которого отмечается, что в Киеве на государственном уровне “возлагали венки к могиле того, кого в Израиле считают виновным в создании идеологии на базе которой были уничтожены сотни тысяч евреев Украины”.

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Досталось также израильским политикам.

“Многие обозреватели уверены, что президент Израиля Реувен Ривлин, спикер парламента Юлий Эдельштейн и премьер-министр Биньямин Нетаниягу проявили «непростительную слабость», согласившись принять президента Украины в день, когда в Киеве чествовали человека, виновного в геноциде евреев”, – указывается в публикации.

Также отмечается, что Порошенко был разочарован тем, что ему не удалось встретиться с Иерусалимским патриархом Теофилом III. Встреча между ними сначала была назначена, но затем Петра Порошенко уведомили о ее отмене.

“Официальная причина – неожиданное ухудшение самочувствия Патриарха. Однако, сотрудники его канцелярии намекнули журналистам, что дело вовсе не в болезни. Патриарх Теофил III весьма разочарован тем, что президент Украины никак не отреагировал на его письмо, в котором Патриарх призывал к миру в Украине и рекомендовал Петру Порошенко снять обвинения с его предшественника Виктора Януковича и начать тесное сотрудничество с этим, весьма авторитетным в восточных областях Украины, политиком.

Письмо не просто осталось без ответа. Приближенные Петра Порошенко долго уверяли журналистов, что канцелярия президента никакого письма не получала. Затем, когда канцелярия Патриарха предоставила доказательства отправки письма и его получения канцелярией президента Украины, последовало весьма малопонятное объяснение, суть которого сводилась к тому, что положения, изложенные в письме «будут изучены». Но никакого ответа – ни устного, ни письменного Патриарх так и не дождался. Стоит ли удивляться отмене встречи, в ходе которой Петр Порошенко рассчитывал получить благословение Теофила III на продолжение своего президентства”, – резюмирует ILand .

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