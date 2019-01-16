Посол Украины в Израиле обманул Порошенко о Януковиче

16.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

Секретарь Иерусалимской патриархии архиепископ Константинский Аристархус подтверждает, что Иерусалимский патриархат в декабре прошлого года направил в адрес президента Украины письмо, в котором содержится призыв использования “всех возможностей для мира” в Украине, включая возможное участие Виктора Януковича в его достижении.

Об этом Аристархус сказал в комментарии информационному агентству “Украинские новости”.

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Примечательно, что ранее посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко утверждал, что данное письмо якобы было отозвано, а информация о направлении документа в адрес Порошенко является фейком.

“Иерусалимский Патриарх ничего не писал. Но потом его (письмо) отозвали, и оно никуда не ушло. Это все фейк чистой воды…Никто ни к кому не обращался”, – говорил посол.

Он также утверждал, что Иерусалимский патриарх не знал о существовании этого письма.

В то же время секретарь Иерусалимской патриархии опроверг слова украиснкого дипломата.

“Да, есть такое письмо. Это правда…Нас не просили возвращать письмо”, – сказал , архиепископ Константинский Аристархон.

Он также передал изданию копию письма с соответствующими инициативами.