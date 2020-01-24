24.01.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Израиль, Политика, Скандал, Украина
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В Израиле Зеленский испугался неудобных вопросов о Бандере

Президент Украины Владимир Зеленский в последний момент  отказался от участия во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста , поскольку в его стране ветераны-освободители приравнены к недобиткам-карателям.

Об этом в своем блоге на сайте газеты «Комсомольская правда» пишет военкор Дмитрий Стешин.

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Сам Зеленский объясняет скандальное решение благородным порывом – дескать, уступил свое место выжившим во время Холокоста евреям, но журналист считает, что украинский президент отказался участвовать в форуме совсем по другим причинам.

«В первую очередь – чтобы избежать косых взглядов и неудобных вопросов. Про проспекты Бандеры и Шухевича, про факельные шествия, про разгул национализма, про один из самых высоких уровней антисемитизма в Европе, про сносы памятников победителям фашизма… «Глядите, вон сидит президент страны, в которой ветераны-освободители приравнены к недобиткам-карателям». А ответить-то и нечего, тут лозунги из нескончаемой предвыборной котомки не подойдут», – пишет Стешин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», вчера Зеленский отказался принимать участие в работе Всемирного форума Холокоста, заявив, заявив, что он решил отдать место членов украинской делегации пострадавшим в годы войны.

При этом в Израиле разоблачили вранье украинского президента по этому поводу.

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