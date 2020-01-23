Зеленский попался на позорном вранье в Израиле

23.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Израильское информационное издание «Ynet» назвало «странным» решение президента Украины Владимира Зеленского отказаться от участия во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Израиле, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Издание отметило, что украинский президент Владимир Зеленский был заранее предупрежден о том, что мест на мероприятии хватит для всех, в первую очередь для выживших в Холокосте.

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«Президенту объяснили, что выжившие, с которыми мы связались в последние дни, получили ответ, и что выжившие не должны беспокоиться в нынешних обстоятельствах. Жаль, что он решил сделать такой шаг на мероприятии под знаменем памяти о Холокосте и борьбе с антисемитизмом», – цитирует «Ynet» представителей музея.

Бывший депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев назвал произошедшее «дипломатическим провалом» украинского президента.

«Когда хочешь сделать красивый жест, но говоришь неправду, что не было мест для пострадавших от Холокоста, и обижаешь организаторов. Yad Vashem – главный мемориал жертв Холокоста. И теперь мы можем читать сообщения в израильской прессе под названием «Яд Вашем назвал «странным» пренебрежительное отношение украинского президента к форуму Памяти Холокоста». Просто очередной дипломатический провал и позор!», – написал Арьев у себя в Facebook.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отказался участвовать во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, который проходит в эти дни в Израиле, преподнеся это как благотворительный жест, заявив, что решил отдать место членов украинской делегации пострадавшим в годы войны.

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