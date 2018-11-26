«В Керченском проливе нас натыкали лицом в грязь» – украинский спецназовец требует мести

26.11.2018, Киев, Владимир Гладков

То унижение, которое испытала Украина в Керченском проливе, нельзя оставлять безнаказанным.

Об этом в эфире канала «Информатор» заявил экс-АТОшник, офицер сил специальных операций ВСУ в запасе Сергей Цыгипа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В любой момент может начаться горячая фаза войны. Теоретически ВСУ готовы. Те, кто находится на передовой, морально устали от неопределённости. Никто не может сказать тактику и стратегию, сколько сидеть, сколько ждать. Перестрелки, каждый день «двухсотые» и «трёхсотые», в месяц 150-200 человек – это сводки”, – заявил экс-спецназовец.

Он сравнил военное положение, введенное сегодня Радой, со скальпелем в руках хирурга.

“Насколько хирург окажется опытным, я прогнозов дать не могу. Но оставлять без внимания, без жёсткого какого-то ответа действия ВМС России, ФСБ и пограничников мы просто не имеем права. Потому что нам не просто дали пощёчину, нас натыкали лицом в грязь. Если бы не произошло вчера, произошло бы завтра, послезавтра. Страна-агрессор всё делает с позиции силы», – заявил Цыгипа.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, спецназ ФСБ проявил гуманность к украинским морякам.

Напомним, накануне украинские военные пытались перебросить из Одессы в Мариуполь на Азовском море два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Российские пограничники пошли на таран кораблей ВМС Украины, закрыв для прохода Керченский пролив.