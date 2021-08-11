В Хорватии против сербского мэра возбудили дело за плакат, посвященный этнической чистке сербов

11.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Вуковарско-сремское Управление полиции начало уголовное расследование в отношении главы муниципалитета Борово Зорана Бачановича за публикацию им в фейсбуке фотографии манифестации сербов с плакатом «Буря» (карательная операция против Республики Сербская Краина – ред.) – преступление, которое продолжается».

Об этом сообщает Indeks.hr, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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До 1998 года как Борово, так и Вуковар были частью непризнанной Республики Сербская Краина, практически уничтоженной и вычищенной в ходе хорватских карательных операций «Молния» и «Буря».

«Подобное для любого суждения неприемлемо и неуместно, и я не могу понять, как можно поставить что-то подобное в фейсбук, если вы глава муниципалитета в Республике Хорватия», – прокомментировал инцидент премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, который ранее заявил, что не позволит подвергнуть сомнению законность карательной операции «Буря».

Зоран Бачанович

Напомним, карательная операция «Буря», подготовленная инструкторами НАТО для армии Хорватии, при поддержке авиации НАТО и при полном попустительстве контингента миротворцев ООН и наблюдателей ОБСЕ против непризнанной Республики Сербская Краина проходила с 4 по 9 августа 1995 года. Ее результатом стала ликвидация сербской республики, гибель 2,5 тысяч гражданского сербского населения и исход 250 тысяч сербов.

Община Борово, подавляющее большинство населения которой и по сей день составляют сербы, в 1991 году стало центром сопротивления хорватскому сепаратизму и усташизму. В апреле 1991 года авантюрист из Канады, исповедовавший радикальные усташеские взгляды, за это назначенный министром обороны Хорватии и никогда при этом не служивший в армии, Гойко Шушак с подельниками лично обстрелял Борово Село тремя ракетами Armbrust немецкого производства, одна из которых попала в жилой дом.

К счастью, при этом никто не пострадал. После этого по просьбе местного жителя Вукашина Шошкочанина в поселок прибыли подразделения добровольцев из Сербии.

К празднованию 1 мая Загреб выпустил указ, согласно которому над административными зданиями и на улицах теперь разрешалось вывешивать только флаги Хорватии. Однако администрация Борово Села не подчинилась и вывесила у себя флаг Югославии.

Тогда, чтобы навести свои порядки, в населенный пункт заявились вооруженные до зубов хорватские полицейские, которые во время снятия югославского флага были атакованы сербскими ополченцами – двое из них были серьезно ранены и взяты в плен, двое – легко, и им удалось сбежать на автомобиле.

На следующий день – 2 мая, Борово Село было атаковано почти двумя сотнями полицейских и нацгвардейцев на бронетранспортерах и бронированных автобусах, открывших беспорядочный огонь по улицам и домам, в результате которого по разным данным погибли от одного до двух местных жителей.

В ответ сербские ополченцы контратаковали нападавших, нанеся им серьезный урон, в частности один из хорватских командиров, Стипе Бошняк, был убит при очередной попытке снять югославский флаг.

Ожесточенный бой шел порядка четырех часов, ни одна из сторон не могла достичь успеха, и хорваты начали брать в заложники местных жителей. В итоге в Борово Село вошла 12-я пролетарская механизированная бригада Югославской Народной Армии в составе 20 танков и 12 бронетранспортеров и развела противоборствующие стороны.

По итогу столкновения 12 хорватов погибли, 21 получили ранения, двое пленных были переданы своей стороне уже 2 мая. Сербские ополченцы в этом столкновении потеряли одного человека убитым, четверо получили ранения.

Репортаж хорватского ТВ о карательной операции в Боровом Селе. О “доблестной борьбе” правоохранителей с “террористами”

Организатор обороны Вукашин Шошкочанин 15 мая 1991 года погиб при странных обстоятельствах: по официальной версии этот прекрасно плававший человек утонул в Дунае после возвращения из Сербии.