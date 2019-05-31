31.05.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
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В Киеве анонсировали скорую встречу Зеленского с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон готовит неформальный саммит, на котором должны встретиться президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил украинский политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным эксперта, встреча украинского и российского лидеров может состояться уже в середине лета.

«Есть инсайдерская информация, согласно которой, сейчас Эммануэль Макрон начал подготовительные действия к организации некоего, неформального пока что, саммита, на котором могут встретиться уже в июле Владимир Зеленский и Владимир Путин. Пока что это еще подготовительный этап, информация сырая, но она уже витает в среде экспертов и журналистов», – заявил Бондаренко.

Ранее экс-глава предвыборного штаба Зеленского, руководитель партии «Слуга народа», политтехнолог Дмитрий Разумков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский встретится с российским лидером Владимиром Путиным, если «добро» на это даст  Запад в лице стран-участниц Нормандского формата (Германии и Франции).

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