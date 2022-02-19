В Киеве анонсировали взрывы, в ЛНР нашли заложенную бомбу

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Новости Украины

Озвученные вчера украинскими чиновниками анонсы взрывов автобусов с эвакуирующимися жителями Донбасса получили продолжение. Сегодня на шоссе Луганск – Краснодон правоохранителями ЛНР был обнаружен заминированный автомобиль.

«На мосту (путепровод) по дороге Луганск-Краснодон в районе Самсоновки обнаружен заминированный автомобиль. Сейчас специалисты проверяют транспортное средство, оценивают мощность взрывного устройства. Судя по всему, он битком напичкан взрывчаткой. На месте работают все службы», – сообщает издание ЛНР «ЛугИнфоЦентр».

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Примечательно, что накануне секретарь СНБО Украины Александр Данилов заявил о вероятности подрыва автобусов с эвакуирующимися из Донбасса в Россию. Правда, Данилов сразу же возложил ответственность за возможную трагедию на РФ, которая, якобы, таким образом получит повод для вторжения на Украину.

«Мы не можем сказать, что они могут придумать: взрывать ли автобусы, которые будут перевозить тех людей, которых они предлагают сегодня эвакуировать в Ростов, будут ли они взрывать дома или что-то другое. Нам это неизвестно. Мы к этому не можем иметь никакого отношения», – говорил Данилов на брифинге.

Напомним, вчера в центре Донецка прогремел взрыв – взлетел на воздух припаркованный у здания Дома Правительства автомобиль командования оборонного ведомства. Буквально через несколько часов в Луганске прозвучало два взрыва на газопроводах.