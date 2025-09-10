В Киеве без особого энтузиазма комментируют системы против «Гераней» от «Рейнметалла»
Обещание председателя правления Rheinmetall поставлять мобильные системы ПВО «Скайрейнжер» – новость, безусловно, хорошая, однако не ясно, как это будет на деле. Плюс у данных комплексов очень ограниченный диапазон действий.
Об этом в эфире видеоблога «NemyriaLive» заявил украинский военный эксперт Константин Машовец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы еще не видели применения, поставок и т.д. Когда в медиа озвучиваются все эти намерения, всё это очень хорошо. Когда только это будет, и какими темпами будет поставляться? Естественно, эффект возможен при массовом применении. Эти зенитные модули – один, три, пусть их шесть или восемь будет, могут прикрыть исключительно какой-то небольшой район. Один – четыре на четыре, пусть это будет 12-16 кв.км. Это же не решит в системном отношении проблему. Противник атакует практически всю территорию Украины беспилотниками, он их модернизирует, улучшает», – объяснял Машовец.
Он добавил, что данная система ПВО – ближнего радиуса действия, защищающая непосредственно тот или иной объект.
«А в отношении других средств воздушного нападения противника, таких как баллистические ракеты, ударная авиация с этими КАБами и т.д., нужны другие решения.
В принципе, это достаточно позитивная новость. Вопрос, сколько их приедет, куда приедет и когда, главное, они приедут», – без особого воодушевления добавил укро-эксперт.
