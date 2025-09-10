В Киеве без особого энтузиазма комментируют системы против «Гераней» от «Рейнметалла»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Обещание председателя правления Rheinmetall поставлять мобильные системы ПВО «Скайрейнжер» – новость, безусловно, хорошая, однако не ясно, как это будет на деле. Плюс у данных комплексов очень ограниченный диапазон действий.

Об этом в эфире видеоблога «NemyriaLive» заявил украинский военный эксперт Константин Машовец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы еще не видели применения, поставок и т.д. Когда в медиа озвучиваются все эти намерения, всё это очень хорошо. Когда только это будет, и какими темпами будет поставляться? Естественно, эффект возможен при массовом применении. Эти зенитные модули – один, три, пусть их шесть или восемь будет, могут прикрыть исключительно какой-то небольшой район. Один – четыре на четыре, пусть это будет 12-16 кв.км. Это же не решит в системном отношении проблему. Противник атакует практически всю территорию Украины беспилотниками, он их модернизирует, улучшает», – объяснял Машовец.

Он добавил, что данная система ПВО – ближнего радиуса действия, защищающая непосредственно тот или иной объект.