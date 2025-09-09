Немецкий «Рейнметалл» накачает ВСУ системами против «Гераней» в надежде остановить обвал акций

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Немецкий оружейный концерн «Рейнметалл» отправит первые мобильные системы ПВО «Скайрейнжер» уже в этом году, в следующем доведет их число до 70-100, в дальнейшем нарастит до 200.

Об этом председатель правления Rheinmetall Армин Паппергер заявил в интервью ZDF, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На этой неделе на выставке в Лондоне мы подпишем контракт с Украиной на поставку новых систем «Скайрейнжер». И у них впервые появятся мобильные системы, способные отражать беспилотники. Я думаю, мы можем очень помочь», – сказал Паппергер.

Хотя стоимость акций концерна снизилась на 6% после инициации президентом США Дональдом Трампом мирных переговоров, он не считает, что производство вооружений снизится.

«Мы все желаем мира. Это вообще не проблема. Но важно то, что у нас ничего нет, и мы должны пополнить запасы. Поэтому наш бизнес будет продолжаться. Колебания фондового рынка это нормально. И падение на 6% мы отыграем на следующей неделе. Война на Украине это несправедливо, и мы должны быть сильными для этого. Мы должны иметь ценный технический материал, чтобы сохранить мир», – сказал Паппергер.

Он анонсировал начало военно-морского производства на «Рейнметалл», но признал, что концерн пока задерживает заказы бундесвера.