В Киеве готовы дружить с «остатками России»

13.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Сегодня Украина не готова к нормализации отношений с Российской Федерацией, поскольку та не желает признавать себя агрессором.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Валерий Дымов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, подписание какого-либо договора о дружбе с Россией возможно тогда, когда РФ будет воспринимать Украину равноценным партнером.

«Когда-то у нас будут нормальные взаимоотношения с тем, что останется после Российской Федерации, но это будут нормальные взаимоотношения, как между Францией и Германией, но нормальные отношения между двумя субъектами. На самом деле Россия отказывает нам в нашей субъектности, они дальше продолжают мантру о том, что это не война, а гражданский конфликт в Украине, и они на самом деле несут ответственность. Подписание такого договора только будет подливать воду на мельницу агрессора и масла в этот огонь. На самом деле, это приведет к гражданской войне в Украине», – заявил Дымов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на днях о «развале России» заговорил президент Украины Владимир Зеленский.

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