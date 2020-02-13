13.02.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Пропаганда, Россия, Украина
Просмотров:

В Киеве готовы дружить с «остатками России»


Сегодня Украина не готова к нормализации отношений с Российской Федерацией, поскольку та не желает признавать себя агрессором.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Валерий Дымов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, подписание какого-либо договора о дружбе с Россией возможно тогда, когда РФ будет воспринимать Украину равноценным партнером.

«Когда-то у нас будут нормальные взаимоотношения с тем, что останется после Российской Федерации, но это будут нормальные взаимоотношения, как между Францией и Германией, но нормальные отношения между двумя субъектами. На самом деле Россия отказывает нам в нашей субъектности, они дальше продолжают мантру о том, что это не война, а гражданский конфликт в Украине, и они на самом деле несут ответственность. Подписание такого договора только будет подливать воду на мельницу агрессора и масла в этот огонь. На самом деле, это приведет к гражданской войне в Украине», – заявил Дымов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на днях о «развале России» заговорил президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также: Киев срывает «Минск» в надежде на «развал России».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть