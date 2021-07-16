В Киеве готовят украинизацию всех музеев мира

16.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Среди языков мира для настоящего украинца, находящегося за границей, русский – самый удобный, но «не очень приятный» язык.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил первый замминистра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, на фоне решения Конституционного суда Украины о том, что закон о тотальной украинизации якобы полностью соответствует Конституции, украинские «свидомые» воспрянули духом и заговорили о необходимости расширенного подхода к инициативе супруги президента Елены Зеленской о внедрении украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях мира с перспективой распространения украинского языка, в том числе на иностранные информационные справочники.

«Мы помним, что является популярной различная форма гидов, а также разных информационных справочников разными языками мира, и нехватка украиноязычных гидов всегда чувствовалась. Когда мы пересекали границу, использовали или язык оригинала – кто какой знает, английская, французская, польская, но в подавляющем большинстве, когда были гиды на русском языке, мы использовали их для удобства, потому что русским языком владеют все граждане Украины в той или иной мере.

И теперь, когда гражданин, принимая решение об использовании не русского языка, будучи за границей, а украинского, он будет чувствовать внутреннюю гордость за то, что украинский язык находится рядом с другими языками мира в предложениях в крупнейших мировых музеях. И он примет решение не в пользу русского, а в пользу украинского языка», – рассуждает Карандеев.

«Это очень важно с точки зрения формирования этой идентичности «Украина – это не Россия». И – да, русский язык вы нам можете предложить как инструмент донесения информации в минимально искажённой форме, в удобной, конечно, но не настолько приятной, как это могло бы быть для украинца, который хочет получать информацию на украинском», – добавил русофоб.