В Киеве готовятся к нарастанию коллапса, анархии и хаоса

03.06.2020, Киев, Игорь Петров

Карантин в связи с эпидемией COVID-19, вызываемого коронавирусом, усугубляет кризисные явления в украинской экономике и социальной сфере.

Об этом в своем видеоблоге заявил директор киевского Института трансформации общества Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что в Украине тоже нарастают системные конфликты в результате глупой, бездумной политики правительства Шмыгаля, президента Зеленского и Верховного cовета во главе с Разумковым. Украина избрала совершенно глупую модель борьбы с коронавирусом, мы видим, что абсолютно непригодным оказалось руководство в Киеве во главе с Кличко и Киевсоветом, мы видим что украинская экономика обрушена, начались серьезные столкновения, всем уже не хватает денег.

Многие малые и средние бизнесы терпят крах. Думаю, к концу июня закроется минимум половина всех малых предприятий и более 40% среднего бизнеса.

Происходят столкновения. Это и расстрел в Житомирской области, когда один из предпринимателей пристрелил целый взвод представителей Нацгвардии, и столкновения в Броварах, и совершенно открытый конфликт на границе, где пограничники остановили любое движение на границе, потому что решили проверять посылки, которые передаются работающими в Италии украинцами. Я думаю, что это еще только начало. Процессы кризиса, коллапса, анархии, хаоса будут усиливаться в геометрической прогрессии.

И Зеленский и его группа начинают уже открытый террор, финансовые и экономический, и уже социальный террор против украинцев. Это и повышение налогов в угоду МВФ, и усиление налогового бремени. Это и то, что Зеленский хочет превратить все мужское население в рабов – они приготовили закон, по которому будут применяться карательные санкции ко всем резервистам. Их будут обкладывать налогами, преследовать, заставить всех проходить военную подготовку в лагерях и так далее», – сказал Соскин.