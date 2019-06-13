В Киеве готовятся к разделу Украины по молдавскому сценарию

13.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Ситуация с политическим кризисом в Молдавии и объединением пророссийских и прозападных сил может повториться на Украине.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-замглавы СБУ Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Силовик подчеркнул, что Молдавия сегодня стоит на грани федерализации и, если это удастся сделать, то аналогичный сценарий может быть применен на Украине.

«Там произошла уникальная ситуация в том плане, что пророссийские силы и проевропейских силы под эгидой России, США и европейского сообщества объединились. В том направлении, чтобы получить условную стабильность. Я так понимаю, что те все силы просто устали от той ситуации, которая происходит в Молдавии.

Что может произойти в ближайшее время, если примут те условные планы, которые озвучил лидер Демократической партии Плахотнюк, а он озвучил момент того, что требует Россия – усиление ее влияния, отказ от европейского вектора и НАТО и федерализация. Федерализация нужна для чего? Не как повод для их прихоти (там есть еще один регион – Гагаузия, и это будет три анклава), а для того, чтобы ввести этих граждан приднестровских в избирательный процесс в Молдавии.

Тогда это шаткое положение пророссийской среды и проевропейской среды будет нарушен баланс и пророссийское направление получит новое дыхание и, возможно, даже преимущество на будущих выборах в парламент… То, что в Молдавии происходит, – это один из возможных будущих сценариев для Украины, это репетиция как разделить Украину по молдавскому сценарию», – заявил Ягун.

Ранее о возможности повторения молдавского сценария на Украине заявил экс-посол Украины в Кишиневе Сергей Пирожков.

Общее между Украиной и Молдавией увидел и президент России Владимир Путин.