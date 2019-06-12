Украина созрела для повторения в Донбассе путинского «Молдавского сценария»

12.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Нищета, политический бардак, территориальный распад и олигархический беспредел на Украине напоминают ситуацию, сложившуюся в Молдове.

Видимо, поэтому в Киеве пришли к мысли, что президент Молдовы Игорь Додон якобы помогает Москве отрабатывать сценарий, который в будущем может быть применён в Донбассе.

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Об этом в эфире канала «Радио свобода» заявил экс-посол Украины в Кишиневе Сергей Пирожков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Игорь Додон, по сути, является проводником российских интересов. Причём он это делает в открытую. Есть документально подтверждённые факты о том, что он получает из РФ финансирование и постоянную поддержку.

Неудивительно, что президент Путин пригласил его на Петербургский экономический форум, я думаю, для прояснения ситуации и реализации планов, которые предложил Кремль. Поэтому Додон не столько самостоятельный, сколько проводник российской политики.

Я думаю, надо посмотреть на этот кризис (в Молдавии – прим. ред.) с позиции Украины. Потому что Россия отрабатывает на территории Молдовы один из сценариев, который может быть применён в Донбассе», – уверен эксперт.

По его мнению, Москва использует Игоря Додона и проевропейский молдавский блок «АКУМ» для того, чтобы отстранить от власти кишинёвского олигарха Влада Плахотнюка

«Россияне начали действовать традиционно. Они, по сути, объявили Плахотнюка гангстером, завели против него несколько уголовных дел в России. Это, по сути, был элемент давления.

Поскольку они не добились результата, чтобы Плахотнюк сдал свои позиции, они решили через Додона и объединившись с «АКУМ», по сути, отобрать власть. По сути, это чисто политические инициативы», – открыл секрет Пирожков.

Экс-посол уверяет, что таким образом Россия хочет остановить продвижение ЕС и НАТО на восток.

«Россию Приднестровье как таковое не очень интересует. Потому что это небольшая территория, у них экономического потенциала нет. По сути, они находятся на дотациях России, потому что они газ получают бесплатно. Там долг уже более 4 миллиардов долларов, и они не платят.

Но Россия контролирует Приднестровье для того, чтобы давить на Кишинёв. РФ нужна вся площадка Молдовы для того, чтобы был препон расширению ЕС и НАТО на восток», – резюмировал он.