В Киеве истерика: «Медуза» и «Дождь» – это консервы Путина»

24.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Российские либеральные медиа все чаще становятся на сторону официального Кремля.

Об этом заявил заместитель генерального директора меджлисовского телеканала ATR, бывший российский журналист Айдер Муждабаев, которого цитирует журнал “Країна”.

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“Российские пропагандисты – это адвокация путинских действий на Западе. Особенно – либеральные медиа. Я говорил об этом давно, а мне говорили, что я – радикал и хочу покрасить всех в один цвет. А сейчас в Украине поняли, что даже такие либеральные издания, как “Медуза”, работающая в Риге, становятся на позицию Путина с каждым случаем все ближе”, – возмущается киевский пропагандист.

По его словам, “Медуза” задержание судов ВМСУ российскими пограничниками подает как некий инцидент.

“Появляются версии, что это выгодно Порошенко, якобы это он напал. Все ставится с ног на голову и подается русскоязычным по всему миру с помощью именно СМИ, в массовом сознании вызывающих доверие как либеральные и свободные. Запускают тезис: Украина тоже виновна в войне”, – заявил Муждабаев.

Он также утверждает, что такие же месседжи транслируют телеканал “Дождь” и радиостанция “Эхо Москвы”.

“Когда происходят такие события, как в Керченском проливе, эти консервы открываются за один день и атакуют всех, кто говорит и думает на русском. А таких людей в мире много. Теперь они повторяют, что Украина тоже что-то делала не так. Впоследствии это приведет к неправильным оценкам и решениям агрессивного российского режима. А это очень опасно”, – говорит заместитель гендиректора ATR.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, российские либералы разругались из-за Украины.

Также перебравшийся в Киев российский либеральный журналист Евгений Киселев пожаловался, что на Украине к нему относятся с подозрением и держат за москаля.

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