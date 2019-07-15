15.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Криминал, Политика, Украина
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В Киеве хотят привлечь Англию и США для давления на Италию

Чтобы оспорить приговор итальянского суда украинскому боевику, убившему европейского журналиста в Донбассе, президент Зеленский должен задействовать все возможные ресурсы и попросить о помощи США и Британию.

Об этом в эфире «4 канала» заявил экс-советник председателя СБУ Маркиян Лубковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нами ожидается мотивация суда присяжных, мы должны получить пояснение, почему суд принял такое решение, и на основании этого уже будет подготовлена апелляция. Сейчас очень важно, чтобы МИД Украины, наши дипломаты и юристы по всей стране, подготовили общую позицию как действовать дальше, как защищать и какие аргументы подавать в суд для того, чтобы выиграть апелляцию.

Без сомнения, что это дело не только украинско-итальянское, это действительно международное дело, поэтому к освобождению нашего защитника очень важно привлечь и офис президента Украины. Зеленский должен использовать все возможности, которые у него есть, без давления на суд, естественно, но в рамках хороших отношений с итальянской республикой и привлечь других международных партнёров – США, Великобританию», – потребовал Лубкивский.

Напомним, накануне украинские националисты, возмущённые приговором итальянского суда экс-нацгвардейцу Артёму Марикиву, устроили акцию протеста под посольством Италии. Их поддержал и Владимир Зеленский, призвавший МИД и Генпрокуратуру заняться срочным возвращением карателя на родину.

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