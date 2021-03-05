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05.03.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, НАТО, Одесса, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина
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В Киеве хвалятся, как обведут Россию с базами НАТО

Новости Украины

Украина должна поступить хитро и создать на своей территории военные базы, но без статуса иностранных, а с привлечением НАТОвских войск, которые могли бы тренироваться и работать на этих площадках при их формальном украинском статусе.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чалого, НАТО будет усиливать свое присутствие в черноморском регионе.

«Увидите, они все больше и больше будут даже свое присутствие в Черном море увеличивать, и это наше общее задание. Сейчас те же «Блэк хоуки», которые летают в Сицилии, НАТОвские, они делают мониторинг постоянный вокруг Крыма через территорию Украины.

Почему бы нам, например, не делать это вместе с территории Украины? Почему мы не можем создать какие-то совместные военно-морские базы. Я не говорю иностранные базы – это может быть совместная деятельность или наша база, где находятся иностранные войска, тренируются.

То есть, надо творчески над этим подумать и не позволять России ни в коем случае контролировать Черное море как свое озеро, что они хотят сделать», – заявил Чалый.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах построить две военно-морские базы. Эксперты предположили, что эти объекты могут быть переданы в пользование иностранцам.


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