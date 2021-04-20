В Киеве кусают локти – ума не хватило «по-пражски» расследовать взрывы на складах ВСУ

24.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Инициированный Чехией скандал вокруг взрыва военных складов и обвинения в адрес России – пример блестящей операции спецслужб.

Об этом в эфире «4 канала» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины Степан Гавриш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чехи провели блестящую, абсолютно идеальную операцию, которую мы не смогли провести в своё время с «Вагнер-гейтом», они не одинаковы, но показывают эффективность работы спецслужб. Мы до сего часа не расследовали ни одного взрыва на наших складах, их было намного больше, и мы, в конце концов, не знаем, что случилось. А чехи, расследуя почти шесть лет, добились успеха и на открытом брифинге показали, как работают российские спецслужбы», – восхищался Гавриш.

Напомним, ранее в МИД РФ последовавшую за «спецоперацией» высылку российских послов из Чехии назвали «карикатурным дипломатическим демаршем».