В Киеве мандраж: Россия впервые начала бить таким количеством баллистики

Россия увеличила пуски таких ракет по Украине, с которыми тяжело справиться ПВО.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский авиационный эксперт Валерий Романенко.

У него поинтересовались, увеличивает ли Россия запас ударных дронов и ракет.

«Да, однозначно увеличивает. Вы же посмотрите, что произошло сегодня. Я впервые вижу, чтобы баллистических ракет прилетело в два с лишним раза больше, чем крылатых. Они прекрасно понимают, что нам тяжело прикрыть наши города от баллистики, потому что у нас на всю Украину 12 комплексов антибаллистических с очень ограниченной дальностью (25 километров радиус), способных поражать баллистические ракеты», – сказал выступающий.

По его словам, самые болезненные удары русские стараются нанести именно теми средствами, которые тяжело сбивать.

Ведущий спросил, это впервые ли, что баллистических ракет прилетело больше, чем крылатых.