В Киеве мечтают, что коронавирус поможет Украине вернуть Донбасс

18.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Кто-то из президентов может заболеть коронавирусом, что якобы поможет Украине вернуть утраченные в 2014 году территории.

Об этом в эфире телеканала «Ukrlife.TV» заявил редактор портала «ОстроВ» Сергей Гармаш, покинувший Донецк после начала конфликта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Коронавирус – это тот чёрный лебедь, который может кардинально изменить ситуацию в Донбассе по тем сценариям, которые до сегодняшнего времени никто не просчитывал.

Во-первых, экономически, когда Россия опускается в экономическую яму, то даже трата в три миллиарда долларов для неё становится существенной. Во-вторых, гуманитарная ситуация может значительно ухудшаться, что может потребовать срочного, оперативного вмешательства с какой-либо стороны.

Разные могут быть сценарии. Вплоть до того, что какой-либо из президентов может заболеть коронавирусом. Мы знаем, что даже Трамп общался с двумя больными людьми. А не только Трамп в зоне риска по возрасту, поэтому всё может быть», – сказал Гармаш.

Напомним, накануне посол Франции в РФ Пьер Леви заявил, что европейцам не следует сохранять статус-кво, сложившееся в отношениях с РФ после 2014 года, а переходить к конструктивному диалогу с Москвой.

В то же время, на Украине скрывается реальная статистика числа заболевших и уровня смертности от COVID-19, которая значительно превышает мировые показатели. Об этом сообщил глава «Жилищного союза Украины Александр Скубченко.