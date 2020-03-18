Франция официально подтвердила: Без России Европа не будет в безопасности

18.03.2020, Москва, Олег Кравцов

Европейцам не следует сохранять статус-кво, сложившееся в отношениях с РФ после 2014 года, а переходить к конструктивному диалогу с Москвой.

Об этом в интервью «Коммерсанту», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол Франции в РФ Пьер Леви.

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По его словам, в экономике переговоры между США и КНР влияют на другие страны, в том числе и страны Европы.

«Мы, европейцы, не хотим быть переменными величинами в этом процессе, мы хотим быть самостоятельными игроками в этой игре. И в этом смысле мы с Россией находимся в одном географическом пространстве, играем в одну игру, у нас, как у постоянных членов Совбеза ООН, общая ответственность за поддержание мира и международной безопасности», – сказал Леви.

Также он остановился на позиции президента Франции, в последнее время призывающего к налаживанию отношений с Москвой.

«Так вот, президент Макрон исходит из того, что мы, европейцы, не можем оставить все как есть, сохранять статус-кво, сложившийся с началом украинского кризиса, в то время как в мире происходит столько перемен. Нет, необходимо говорить друг с другом. Во-первых, нужен диалог по самым горячим и деликатным вопросам, кризисам. Во-вторых, необходимо искать конструктивную повестку — например, обсуждать вопросы экологии», – отметил дипломат.

Также он призвал укреплять «архитектуру доверия и безопасности», как это называет президент Макрон.

«Конечно, дискуссии продолжаются, и это понятно. Но мы настаиваем, что наша главная цель — безопасность Европы. И ее не может быть без России или против России», – резюмировал Леви.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее президент Франции Эммануэль Макрон признал, что эпоха доминирования Запада подходит к концу и призвал к налаживанию отношений с Россией.

Кроме того, Макрон констатировал у НАТО смерть мозга.