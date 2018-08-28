В Киеве мечтают остаться в плюсе после запуска «Северного потока-2»

28.08.2018

«Северный поток-2» будет, к сожалению, построен, однако для Украины есть лазейка, как повернуть ситуацию в свою пользу.

Об этом в эфире телеканала «Перший» заявил беглый депутат Госдумы Илья Пономарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, скорее всего, проект «Северный поток-2» построят. Доход, который получает Украина от транзита – 3 миллиарда. Если «СП-2» будет заполнен, примерно миллиард транзитных денег у Украины останется. Это полностью можно заполнить собственной добычей. И если Украина себе выторгует мир и иностранные инвестиции в добыче нефти и газа, то Украина может остаться ещё в плюсе», – заявил Пономарёв.

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый заявлял, что Киев не должен допускать никаких компромиссов, которые может предложить Германия и Россия относительно будущего украинской ГТС и строительства «Северного потока-2».

Также главный коммерческий директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко заявил, что когда прекратится транзит российского газа в ЕС по украинской территории, Украина понесет экономический ущерб в размере 3 процентов от ВВП, что равняется военному бюджету страны.