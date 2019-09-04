В Киеве мечтают заменить хваленый «москитный флот» американскими фрегатами

04.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Украине следует отказаться от распиаренной, но бесполезной идеи «москитного флота» и формировать настоящие военно-морские силы с помощью США.

Такое мнение в ходе круглого стола высказал экс-заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Юрий Радковец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны стать субъектом геополитики. Мы уже забыли, что мы морское государство. Мы стали сторонниками концепции «москитного флота». Украина – это морское государство. Не эта политика «москитного флота» должна быть. Закон о морском государстве есть, он является субъект геополитики, и Украина должна иметь полнокровные военно-морские силы, а не «москитные». Не будем говорить, как их создавать. Дорого, хлопотно, но пути есть – это брать фрегаты у американцев», – заявил Радковец.

Напомним, ранее «волонтер АТО» Алексей Мочанов рассказал, что город Очаков в Николаевской области, где стройбат ВМС США возводит «пункт управления», якобы, для украинского флота, шокировал заокеанских гостей депрессивным состоянием.

Напомним, еще в 2018 году Украина получала от США предложение о передаче двух списанных фрегатов типа Oliver Hazard Perry, однако вопрос повис в воздухе из-за чрезмерной дороговизны обслуживания данных кораблей для украинского бюджета.