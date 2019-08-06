Американцы в шоке от украинской дыры

06.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Город Очаков в Николаевской области, где стройбат ВМС США возводит «пункт управления», якобы, для украинского флота, шокирует заокеанских гостей депрессивным состоянием.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил «волонтер АТО» Алексей Мочанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы общались с «морскими котиками», американцами, которые помогают нам строить эллинги для жилплавсредств. Понятно, что любой иностранец, который живет в Очакове и пытается привести в порядок то, что у нас подзаброшено, с радостью бы прыгнул в машину, доехал 70 километров до Николаева, пошел в ночной клуб, в бар, с семьей, в торговый центр, потом бы прыгнул обратно, чтобы дорога заняла час туда, час обратно. Но это невозможная история, потому что там катастрофа.

Связывался с автодором, спрашивал, кому принадлежит этот кусок пути – это позор, это клякса на трусах у руководителей, которые отвечают за дороги…

Ты приезжаешь туда, поскольку там нет особого вала туристов, там перекошенные шлепки, грязные пятки, русский шансон из немногочисленных кафе, мордобой. Очаков 20-ть лет назад и сейчас практически не изменился», – сокрушается Мочанов.

Ранее российский политолог Сергей Михеев заявлял, что строительство американской базы в Очакове под Одессой стало ответом на возвращение Крыма в состав России и, как результат, потерю военного потенциала НАТО в Черном море.

Кроме того, украинские военные эксперты хвастаются, что американские разведчики и инструкторы уже вовсю работают на территории Украины в течение нескольких последних лет.