Украинское министерство устроило концерт в поддержку Беломайдана

05.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Министерство культуры Украины в разгар пандемии коронавирусной инфекции устроило концерт в поддержку белорусских майданщиков под названием «Мы вместе».

На одной площадке собрались такие группы, как BRUTTO, лидером которой является бывший фронтмен «Ляписа Трубецкого», белорус Сергей Михалок, поддерживающие карательную операцию на Донбассе группа «Kozak System», «Друга Рiка», «СКАЙ» и другие, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«4 ноября Министерство культуры и информационной политики собрало белорусских и украинских музыкантов на сцене киевского концертного зала Stereo Plaza вместе с телеканалом М1, компанией «Таврийские Игры» и Radio ROKS на музыкальный марафон. Он посвящен двум народам, которые остаются верным своему сердцу, многовековой дружбе и стремлению свободы», – говорится в описании опубликованных роликов с концерта.

Интересно, что еще несколько лет назад группа «СКАЙ» вместе с лидером Олегом Собчуком выступали в турах в поддержку единства украинского православия и канонической УПЦ, но вскоре после этого записали клип в поддержку белорусских майданщиков.

А лидер «Kozak System», националист Иван Леньо открыто призвал лишить гражданства население неподконтрольной Украине части Донбасса, запретив им таким образом избирать украинскую власть «в будущем» и поделил людей в стране на три сорта.

А один из главных подстрекателей белорусского Майдана – осевший на Украине и оседлавший националистическую тематику экс-солист «Ляписа Трубецкого» Сергей Михалок, который недавно получил из рук Владимира Зеленского звание «заслуженного артиста» известен также своими песнями в поддержу госпереворота на Украине и «героев АТО».