06.06.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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В Киеве напуганы: Депутаты от российского Крыма зайдут в ПАСЕ

В настоящее время в ПАСЕ реализуется операция «Прощение России», предусматривающая возвращение в организацию российской делегации, лишенную права голоса в 2014 году.

Об этом пишет главный редактор киевского сетевого издания «Европейская правда» Сергей Сидоренко, по словам которого, в случае возвращения России в ПАСЕ Украина может столкнуться с очень опасной проблемой.

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«Представьте себе ситуацию: российская делегация триумфально возвращается в Страсбург (украинская, возможно, делает симметричный шаг и прекращает работу в ПАСЕ). А на следующую сессию РФ передает в ассамблею обновленный состав своей делегации, включив в него… всех без исключения «депутатов», избранных в Госдуму по Крымскому федеральному округу.

По всем правилам и логике ПАСЕ должна была бы остановить это безобразие и лишить россиян права голоса, а может и вовсе прекратить их полномочия – но не сможет этого сделать, потому что групповые санкции уже убиты. Россия снова на коне – объявляет, что добилась признания депутатов из «Крымнаша» на уровне ассамблеи Совета Европы», – паникует автор.

При этом он полагает, что Франция и Германия такого сценария не хотят.

«Операция «Прощение России», которая реализуется сейчас, больше похожа на спонтанную, эмоциональную, чем трезвую и продуманную. Удастся ли украинским депутатам, общественным активистам, правозащитникам и журналистам донести до Запада понимание этой опасности и остановить их от ложного голосования в июне? Уверенности нет, но использовать этот шанс действительно необходимо», – призывает Сидоренко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Комитет министров Совета Европы принял постановление, которое позволяет российской делегации вернуться в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре, из-за чего глава МИД Украины Павел Климкин устроил демарш.

Кроме того, главы Германии и Франции поддержали в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным возвращение полномочий российской делегации в ПАСЕ.

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