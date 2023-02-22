В Киеве назвали «жалкой и неубедительной» работу российских либералов по развалу РФ

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Несмотря на надежды Запада и бандеровцев, политическая власть в России сильна, и оппозиция не имеет никаких шансов на государственный переворот.

Об этом в эфире интернет-канала «Дикий live» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С политической структурой в России всё нормально, потому что власть монополизирована Путиным, оппозиционеры уехали, а основной в тюрьме. Я имею виду – Навальный», – сказал Карасёв.

Он подчеркнул, что инициативы беглых или заключённых российских оппозиционеров бессмысленны и выглядят жалко.

«И его последнее заявление, «План развития России», выглядит жалко и неубедительно. Как и его презентация Ходорковским и Каспаровым на Мюнхенской конференции о том, какой должна быть Россия. Вернее, какая Россия нужна Западу», – отметил Карасёв.

Напомним, беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский на Мюнхенской конференции попросил страны Западного блока «покончить с Россией жёстко и быстро».