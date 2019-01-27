В Киеве не оценили реверансы Лукашенко

27.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Несмотря на попытки белорусского президента Александра Лукашенко поддерживать дружеские отношения с украинским правительством, Киев все равно не допустит белорусских миротворцев в Донбасс.

Такое мнение в эфире телеканала «Наш» высказал экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как всегда, дьявол кроется в деталях. Господин Лукашенко, возможно, искренне предлагает услуги Вооруженных сил Белоруссии для реализации заданий в формате миротворческого контингента.

Но мы также помним, что Белоруссия является составляющей силового и безопастностного блока с Российской Федерацией.

Будут ли они прозрачными в этом конфликте, смогут ли подняться над конфликтом и стать тем самым щитом, который разведет по разные стороны баррикад на безопасное расстояние стороны конфликта? Я не уверен», – резюмировал Селезнёв.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает «глупым вопросом» объединение с Россией, а если Москва не компенсирует Минску потери от прекращения льготных поставок нефти, РФ рискует потерять «единственного союзника на западном направлении».

В то же время запрещенная в РФ украинская радикальная группировка «Правый сектор» выразила готовность оказать президенту Белоруссии Александру Лукашенко силовую поддержку.