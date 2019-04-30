В Киеве не против попрощаться с обнаглевшей Галичиной

30.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Волна протестных настроений, постепенно набирающая обороты во Львовской области, может привести к отделению региона, от чего остальная Украина только вздохнёт с облегчением.

Об этом в своем видеоблоге заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается волны сепаратизма во Львовской области – так она уже имеет место быть. По опросу, результаты которого так и не огласили, говорят, что 42 процента собрались вообще отчаливать. Флаг им в руки, ветер в потные яйца, пусть с ними поляки возятся.

Господи, да пусть отделяются. Вы думаете, кто-то в Украине хочет жить с этими сумасшедшими? Пока они никого не трогали и никому ничего не навязывали, всё было нормально. Но как только они почувствовали в себе какие-то силы и поддержку пиндосов, и Европки, они тут же попытались нагнуть всю Украину. Закончилось это печально, вся страна «зелёная», кроме Львова, какая печалька», – отметила адвокат.

Также она добавила, что украинская государственность была разрушена ещё во время первых столкновений на Майдане в 2014 году, поэтому удивляться в происходящем нечему.

«Нет, у Украины нет шанса сохранить государственность, это и так понятно. Причём, я говорила, что наша государственность уничтожена ещё в момент, когда только начали кидать коктейли и булыжники в несчастных ВВшников. И я объясняла, что: «Булыжники и коктейли вы кидаете не в несчастных ВВшников, а в свою государственность. Вот и докидались», – резюмировала Монтян.

При этом на замечание аудитории, что экс-депутат ВР заявлял о работе спецслужб Польши по отторжению Львова от Украины, Монтян согласилась и добавила, что рано или поздно они смогут это осуществить.

«Конечно, поляки ведут, я в этом не сомневаюсь. Конечно, они хотят отжать. И думаю, что рано или поздно им это удастся», – подытожила она.