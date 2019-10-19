В Киеве негодуют: РФ показала НАТО, кто хозяин в Черном море

19.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

С начала 2000-х годов боевые возможности Российской Федерации в Черноморском бассейне значительно выросли.

Об этом в статье на страницах киевского еженедельника «Зеркало недели» пишет президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар, регулярно подстрекающий Запад к антироссийским шагам.

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«Времени, прошедшего с начала 2000-х – прихода Путина к власти, Москва не теряла: как в сегменте наращивания сил и средств, так и в плане усиления экономического, политического и коррупциогенного влияний в странах Черноморского региона. Результат системных усилий России – теперь Москва дает ощутить США и НАТО, что может их не только контролировать, но и вытеснять с Черного моря, которое уже считает собственным озером», – пишет Гончар.

По его словам, самым большим достижением в России считают нейтрализацию двух союзников США в НАТО – Турции и Болгарии – благодаря совместным энергетическим проектам.

Также в статье отмечается, что под предлогом необходимости защиты критической инфраструктуры в Черном море Россия наращивает силы и средства в регионе, необходимость чего определена в «Доктрине энергетической безопасности Российской Федерации», принятой указом президента РФ 13 мая 2019 года.

Автор обращает внимание, что прошлогодний инцидент в Керченском проливе, в ходе которого были задержаны экипажи трех украинских катеров, не привел к серьезным последствиям для РФ.

«Россия уже открыто демонстрирует США и НАТО, кто хозяин в Черном море: достаточно вспомнить последние учения «Си Бриз-2019» с односторонним перекрытием РФ части зоны учений и практически согласием с этим западных участников маневров и Украины.

Как программа-максимум выглядит намерение Москвы окончательно «перевербовать» Турцию и Болгарию в союзников России в регионе, чтобы формально они продолжали находиться в альянсе, а фактически – стали «троянскими конями» (недавний прием Эрдоганом на официальном уровне двух членов Госдумы РФ из числа крымских коллаборантов – индикатор десолидаризации Турции с позицией других стран-членов НАТО, не допускающих таких вещей), – резюмирует Гончар.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Генштабе ВСУ объявили, что Крым превращен в непотопляемый авианосец.

Кроме того, украинский премьер назвал Крым «угрозой всему миру».