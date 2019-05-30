В Киеве нервничают: Кнут пока в руках у России

30.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

В случае прекращения транзита российского газа Украина может получить десятки замерзающих в холодный период городов.

К такому выводу в своем блоге приходит экс-редактор киевского журнала «Вести. Репортер» Глеб Простаков, отметивший, что РФ имеет возможность остановить транзит газа и при условии отложенного запуска «Северного потока-2», что также признал и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

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«Европейцы понимают, что к чему, и готовятся к проблемам грядущей зимы заранее. А проблемы ассоциированного члена в такие моменты друзей Украины волнуют в последнюю очередь. Парадокс в том, что прекращение транзита российского газа через Украину, в котором стороны, естественно, обвинят друг друга, максимально повысит заинтересованность ЕС в том, чтобы «Северный поток – 2» был достроен в кратчайшие сроки. И никакие американские санкции не смогут этому помешать, если речь зайдет об энергетической безопасности континента», – пишет Простаков.

По его словам, прекращение транзита через Украину на какое-то время становится очень вероятным, а последствия «выглядят по-настоящему катастрофическими», поскольку в случае суровой зимы начнут замерзать города, как это было с Алчевском в 2006 году.

«В случае прекращения транзита Украина может получить десятки таких городов, как Алчевск, в один день. Эта ситуация может привести к человеческим жертвам и остановке предприятий по всей стране. Рейтинг власти моментально рухнет», – прогнозирует журналист.

Он также обращает внимание, что в команде нового президента Зеленского нет понимания того, как избежать этого сценария, поскольку в противном случае не звучали бы обращенные к США просьбы о новых антироссийских санкциях и размышления про кнут и пряник в отношениях с Россией.

«Кнут пока что в руках у Москвы. И применение этого кнута Россия, очевидно, хотела бы увязать с более общей повесткой, в центре которой – урегулирование конфликта в Донбассе. Продолжит Киев выстраивать внешнюю политику по отношению к Москве с оглядкой на США – и уже неизбежный газовый кризис может обернуться большой бедой.

В январе 2020 года проблема восстановления суверенитета Украины впервые остро встанет как вопрос физического выживания», – резюмирует Простаков.