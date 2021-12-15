В Киеве обвиняют Зеленского в капитуляции перед Путиным и угрожают «тюрьмой или Ростовом»

Новости Украины

Говоря о возможности проведения референдума по статусу Донбасса, президент Украины Владимир Зеленский и его команда якобы задумали очередную попытку капитуляции перед Россией.

Об этом ф эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нынешнего руководства Украины сложилось впечатление, что сейчас можно делать то, на что не решились, когда была попытка пойти на капитуляцию [два года назад]. И вот сейчас – снова, уже под аргументом «В этом нас поддерживают западные партнёры». То есть снова идти на так называемые компромиссы, а по сути – на требования Кремля, и как-то это обосновывать», – сказал Чалый.

Он подчеркнул, что в результате роста международной напряженности выиграла только Россия, а Киев опять оказался не у дел.

«Но нет позиции США, чтобы они поддерживали автономию, или какую-то милицию с оружием, которую русские хотят получить на нашей территории. Нет такой официальной позиции. Позиция США следующая: «Вы были под угрозой военной атаки, а мы ведём разговор с Путиным, потому что угроза пошла всем, и странам НАТО». Хотя ставки повышались, но эта история как-то закончилась. Ну а наш вопрос как-то решился? Нет, никоим образом. Поэтому Путин, я считаю, достиг своего на этом этапе», – добавил экс-посол.

В свою очередь, бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подчеркнул, что Зеленский рано или поздно поплатиться.

«Я убеждён, что если Зеленский сойдёт с ума и пойдёт по этому пути, то достаточно 5-7% украинцев, чтобы довести его либо до тюрьмы, либо до Ростова. У нас есть опыт – для этого не нужно мобилизации 73%. Это ответственность президента, как и тот коллапс, в который он кинул страну. И все переговоры с Путиным, и даже намёк на референдум – это всё отразится на его шее», – резюмировал Омелян.

Напомним, ранее в Киеве объяснили , что заявление президента Украины о возможности проведения референдума по статусу Донбасса – это попытка отказаться от выполнения Минских соглашений.