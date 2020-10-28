В Киеве объявили о правах Турции на Крым

28.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Территория Крыма – это предмет разговора между Россией и Турцией как наследниц двух империй, заключивших между собой международный договор, действующий до сих пор.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-глава украинского бюро Интерпола, бывший депутат Верховной рады Кирилл Куликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Куликов высмеял недавние пассажи президента Украины Владимира Зеленского в адрес турецкого лидера Реджепа Эрдогана и награждение его православным орденом князя Ярослава.

«С точки зрения международно-правового статуса Крыма там есть Кючук-Кайнарджийкий мирный договор, и сказано, что в случае перехода Крыма, а его никто до сих пор не дезавуировал, перехода Крыма от Российской империи, Крым возвращается обратно в Турцию. И самое главное, у господина Эрдогана, судя по сегодняшним его амбициям, – это вообще додуматься, когда наш президент награждает православным орденом мусульманина Эрдогана, за великие достижения в том, что он переделал нашу святыню, собор Святой Софии, в мечеть. Ну, надо было его еще святым сделать украинским, в ПЦУ», – заявил Куликов.

Интересно, что влиятельное турецкое издание Haberler в своем недавнем материале опубликовало информацию о том, что Эрдоган считает, что Крым был отобран у Османской империи и не принадлежит Украине.

«Эрдоган точно не считает Крым российским. Но одновременно он совсем не считает его и украинским. В глазах Эрдогана Крым – это территория, которая была несправедливо отобрана Россией в 1783 году у Османской империи и должна быть возвращена наследнице этой империи – современной Турции», – говорится в статье.

При этом, цитата, которую сегодня приписывают Эрдогану, на самом деле, появилась ранее в статье российской газеты «МК» под авторством Михаила Ростовского.