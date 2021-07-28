В Киеве объявили о создании «коалиции по освобождению Крыма»

28.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Участие в так называемой «Крымской платформе», которую Киев планирует провести в конце августа, подтвердили всего менее 30 государств и международных организаций вместе взятых.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По состоянию на сейчас, уже 28 государств и международных организаций подтвердили участие в саммите «Крымской платформы». Это будет беспрецедентное международное мероприятие в истории Украины. Еще никогда такое количество государств не собиралось в Украине для проведения подобного мероприятия на уровне президентов, премьер-министров, глав парламентов, членов правительств», – сказал министр.

«Этот результат уже позволяет с уверенностью сказать, что нам удалось сформировать ядро международной коалиции по освобождению Крыма. Хотя вы не представляете, насколько мощной и системной является противодействие России – они работают в каждой столице, в каждой стране, отговаривая государства принимать участие в «Крымской платформе». Но мы ведем свою работу, имеем свою силу правды, силу дипломатии и уже смогли это ядро коалиции сформировать», – заявил Кулеба.

При этом, эксперты считают, что придуманная политтехнологами команды Зеленского «Крымская платформа» – это очередное шоу «95 квартала», которое ни к чему не приведет.

Интересно, что, например, от США на саммит будет делегирован министр транспорта Штатов Питер Буттиджич, что говорит о том, что американцы от Украины не отказались, но и раздражать Россию высокими посещениями таких мероприятий не собираются.